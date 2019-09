BIZAR. Man met “verdachte bobbel” in broek blijkt toch geen winkeldief te zijn

De Brit Steve Whitehurst wist niet wat hem overkwam toen het personeel van een kledingwinkel in de Engelse stad Stoke-on-Trent hem aanzag voor een winkeldief. De reden? Een verdacht uitziende bobbel in zijn broek. Uiteindelijk bleek dat de Brit niets had gestolen.

“Ik kan er niets aan doen dat ik een grote piemel heb”, vertelt Steve aan StokeonTrentlive. “Ik dacht dat ze een grapje maakten.” Steve had net nieuwe kleren in de winkel gekocht. “Ze bleven maar naar mijn kruis wijzen en ik bleef maar zeggen dat het toch echt mijn penis was. Ze wilden me niet laten gaan, dus ik had geen andere keuze dan mijn broek en onderbroek naar beneden te trekken.”

Excuses

“Mensen vinden dit grappig, maar ik kan er echt niet om lachen. Ik vond het erg vernederend.” De winkel in kwestie heeft inmiddels haar excuses aangeboden aan de Brit. Volgens een woordvoerder gedroeg Whitehurst zich erg verdacht, maar is er op geen moment gevraagd of hij zijn broek uit wilde trekken.