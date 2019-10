BIZAR. Veganiste dient klacht in tegen vrienden omdat ze DIT deden terwijl ze dronken was

Van je vrienden moet je het hebben. Een veganiste die tijdens een avondje stappen te veel gedronken had en voor de grap vlees voorgeschoteld kreeg door haar vrienden, heeft een klacht ingediend bij de politie tegen die vrienden.

De 24-jarige schrijft op Reddit dat ze al tien jaar veganiste is en dat ze sinds haar derde geen vlees meer heeft gegeten. Ze dacht dat iedereen haar keuze wel respecteerde. Maar na een feestje, waar ze te veel gedronken zou hebben, vonden haar vrienden het een grappig idee om haar chicken nuggets te laten eten.

Snapchat

“Ik vroeg nog aan mijn vrienden of de nuggets vegan waren, want ze smaakten wat raar, maar ik dacht dat dat kwam doordat ik zo zat was. Ik had het helemaal mis.”

De volgende dag ontving het meisje een berichtje van haar zus waarin stond dat ze een Snapchat story van haar vriend moest checken. Op de beelden was het hele voorval te zien. “Ik heb de beelden getoond aan de politie op basis van ‘voedselvervalsing’ en vervolgens heb ik drie vrienden aangeklaagd.”

Schandpaal

“Ze vinden allemaal dat ik overdrijf, maar ze maakten misbruik van mijn toestand en hebben me dan ook nog eens aan de schandpaal genageld.”