DIT deed een veganistisch dieet met de zoon van Will Smith

Acteur Will Smith en zijn vrouw Jada Pinkett Smith hebben hun zoon Jaden verboden om nog veganist te zijn. Door zijn dieet begon zijn huid grijs te zien.

“We beseften dat Jaden niet voldoende proteïnen binnen kreeg. Hij zag er helemaal uitgedroogd en uitgeput uit.”, zei Jada in het online praatprogramma ‘Red Table Talk’. “Hij had zwarte wallen en zijn huid zag zelfs een beetje grijs”, vulde Will aan. “We maakten ons grote zorgen.”







Ondertussen is Jaden een vegetariër. “Ik heb geprobeerd om veganistisch te leven, maar het laatste jaar heb ik alleen vegetarisch gegeten. Ik at ook te weinig. Soms at ik maar één maaltijd per dag als ik te weinig tijd had.”

Bekijk hier het fragment vanaf 7:30.