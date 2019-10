Dochter van Geert De Vlieger: “Ik laat de liefde gewoon op me afkomen”

Pauline De Vlieger, dochter van ex-Rode Duivel Geert De Vlieger, heeft al bijna half zoveel volgers op Instagram als haar bekende vader. Toch maakt ze daar niet al te veel gebruik van. “Ik wil geen influencer worden”, klinkt het.

Met 2.700 volgers bereikt Pauline De Vlieger al een behoorlijk publiek. Een beetje minder dan de 7.638 volgers van haar vader Geert De Vlieger (47), maar die is wekelijks op televisie te zien als voetbalanalist én stond tussen 1999 en 2006 tussen de palen bij de Rode Duivels.

Toch is Pauline niet echt bezig met haar aantal volgers. “Instagram gebruik ik vooral voor m’n plezier. Ik wil geen influencer worden, hoor. Het maakt mij ook niet uit welke kledingmerken ik draag en zo”, vertelt ze in TV Familie.

Verzorgd voorkomen

Hoewel Pauline heel wat positieve reacties op haar Instagramfoto’s krijgt, droomt de 21-jarige brunette niet van een modellencarrière, al krijgt ze nu en dan wel een aanbod. “Ik word soms als model gevraagd, maar ik wimpel dat af. Het modellenmilieu… Niet echt iets voor mij, denk ik. Trouwens, ik studeer aan de universiteit, dáár focus ik me op. En wat m’n uiterlijk betreft: ik ben tevreden, ja. Ik stress daar niet over. Een verzorgd voorkomen vind ik het belangrijkste”, klinkt het.

Complimentjes van jongemannen

Sinds een half jaar is Pauline vrijgezel, na een lange relatie. “Voordien had ik een relatie van bijna vijf jaar. Maar da’s dus gedaan. En nu… ik laat de liefde gewoon op me afkomen. Ik ben omringd door heel goeie vrienden ook, dus ik voel me zeker niet alleen”, legt ze uit.

Het kan dan ook niet anders dan dat ze af en toe aangesproken wordt door geïnteresseerde jongemannen. “Dat gebeurt, ja. Als ze vriendelijk zijn of ze geven een complimentje, reageer ik. Als het ordinaire berichten zijn niet. Ik ga sowieso geen echte gesprekken aan. Of… er moest echt iemand héél interessant tussen zitten. Maar da’s nog niet gebeurd”, lacht ze.

Plagerige humor

De studente Communicatiewetenschappen heeft een erg goede band met haar vader. “En ook met mama. Ze staan dicht bij mijn leefwereld. Ze zijn ook met alles mee. Natuurlijk zien we elkaar niet zo veel. Papa is druk bezig, en ik zit op kot. Maar ik ben heel trots op hem, en ik kijk naar hem op. We hebben wel wat gemeen. Onze onnozele, plagerige humor, bijvoorbeeld. En we zijn allebei harde werkers én levensgenieters”, besluit ze.