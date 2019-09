Dochter van Wesley Sonck overladen met complimenten over bikinifoto

Amy Sonck, de dochter van voormalige Rode Duivel Wesley Sonck, trok onlangs naar Lloret de Mar, waar ze genoot van het zomerse weer. Ze bracht een prachtfoto mee die erg gesmaakt wordt door haar leger aan Instagramvolgers.

Wesley Sonck maakte tussen 2001 en 2010 het mooie weer bij de Rode Duivels. In 55 wedstrijden scoorde de 41-jarige ex-voetballer maar liefst 24 keer. Intussen is Sonck al enkele jaren te zien als analist in het praatprogramma ‘Extra Time’. In de meest recente aflevering ging het even over Dender-speler Dennis Van Vaerenbergh. Sonck merkte op dat hij de 21-jarige aanvaller goed kent omdat hij samen is met zijn dochter.

Positieve reacties







Amy genoot onlangs van een deugddoende reis naar de Spaanse badplaats Lloret de Mar. De 20-jarige blondine liet een zomers kiekje van zichzelf nemen op het strand en plaatste het op Instagram. “Aangestrande walvis”, lachte ze erbij.

Haar bijna 25.000 volgers reageerden erg positief op de foto. Van “Zeemeermin, zeker” over “Wat ben je knap” tot de comment van de dag: “De papa heeft niet alleen op het plein mooie doelpunten gemaakt”.