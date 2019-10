Wil je AirPods maar heb je geen geld? Asos verkoopt ‘Faux Pods’

Tegenwoordig zie je op straat heel wat mensen rondlopen met AirPods in hun oren. De draadloze koptelefoon van Apple mag dan wel handig zijn, maar helaas is zijn de oortjes ook duur en – eerlijk is eerlijk – ziet het er een beetje uit alsof je een opzetstukje van een elektrische tandenborstel in je oren hebt steken.

Fake it till you make it. Een paar Airpods kost zo’n 224 euro, een bedrag dat niet iedereen kan ophoesten en al zeker niet voor een paar oortjes. Heb je geen nood aan muziek en wil je gewoon doen alsof je AirPods in je oren hebt? Dan kan je de ‘Faux Pods’ van Asos kopen voor het luttele bedrag van 8,49 euro. Een koopje, maar let wel: je hebt helemaal niets aan de zilverkleurige nepoortjes. Op sociale media drijven mensen lustig de spot met de hebbedingen, maar laat dat je vooral niet tegenhouden. Al kan je natuurlijk ook altijd oude tandenborstelopzetstukjes in je oren steken, die lijken wellicht meer op het origineel én zijn ook nog eens goedkoper.