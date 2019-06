BIZAR. Mensen hebben blijkbaar seks terwijl ze hun Airpods dragen

Op straat komen we steeds meer mensen tegen die Airpods dragen. De oortjes van Apple zijn erg handig, maar het ziet er wel een beetje gek uit. We keken er dan ook raar van op toen uit onderzoek bleek dat mensen de Airpods ook dragen tijdens de seks.

Tickpick, een online marktplaats voor tickets voor evenementen in New York, ondervroeg 1.010 mensen over hun muzikale en seksuele voorkeuren. De website kwam enkele interessante dingen te weten. Zo zijn fans van countrymuziek in bed liever onderdanig en zijn de dominante types dan weer de reggaefans.

Maar uit de resultaten bleek ook dat 17% van de Airpod-eigenaars die deelnamen aan de enquête al eens seks heeft gehad terwijl ze hun oortjes nog in hadden. Het is helaas niet duidelijk hoeveel Airpod-eigenaars ondervraagd werden, maar het impliceert dat op z’n minst één persoon al eens de liefde heeft bedreven met zijn Airpods in. Het is ook niet geweten of hij (of zij) terwijl naar muziek luisterde. Wij vinden het alleszins behoorlijk onbeleefd.