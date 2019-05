Man eet AirPod op en gaat die in wc-pot zoeken

Een Taiwanese man heeft zijn AirPods teruggevonden in zijn uitwerpselen. Hij was gaan slapen toen hij de draadloze oortjes nog in had en kon een van de twee de volgende ochtend niet meer terugvinden.

De man, die enkel bekend is als Meneer Hsu in de lokale media, zegt dat hij in slaap viel met zijn Apple-oortjes nog in. Toen hij wakker werd, kon hij het rechteroortje niet vinden. Hsu gebruikte de ‘Find My Airpods’-app om het op te sporen en die toonde dat het zich in dezelfde kamer bevond als hij.

Piepgeluid in de maag







“Ik kon het piepgeluid horen en het leek me door de kamer te volgen”, vertelt Hsu aan de lokale mediazender Asia Wire. “Ik keek en zocht overal, maar kon het draadloze oortje maar niet vinden. Toen besefte ik dat het geluid uit mijn maag kwam!”

Hsu besloot daarom naar het ziekenhuis te gaan, waar de dokters zijn vermoeden bevestigden. Ze gaven hem laxeermiddel en de opdracht zijn stront te doorzoeken. Gelukkig moest hij de volgende dag al naar het toilet, want als het oortje bleef steken zou er een operatie nodig zijn. In zijn stoelgang vond hij de ontbrekende AirPod terug, wat hem heel wat geld bespaarde.

Het voorval is op zich al bizar genoeg, maar het gaat nog een stapje verder. De man vertelde aan Asia Wire dat eenmaal hij het oortje gekuist en gedroogd had, het nog steeds werkte. “De batterij had nog 41 procent!”, lacht Hsu.