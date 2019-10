Nicolas Tournay is ‘Eerste Kok van België’ en Maxime Verstuyft ‘Eerste Maître d’Hôtel’

De winnaars van de wedstrijd ’Eerste Kok van België 2020’ en ’Eerste Maître d’hôtel van België 2020’ zijn bekend. Nicolas Tournay werd beste kok en Maxime verstuyft werd beste maître. De wedstrijd wordt al voor de 67ste keer georganiseerd door Club Prosper Montagné en ging maandag door in de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge.

De Prijs Prosper Montagné wordt jaarlijks georganiseerd en is het culinair topconcours waarbij op zoek wordt gegaan naar ’s lands beste talent in de keuken. Nicolas Tournay, chef van restaurant Mont à Gourmet in Gouy-lez-Piéton, sleepte de titel ‘Eerste Kok van België 2020’ in de wacht. De andere finalisten waren Jamal Aïchi van restaurant Loungeatude in Ottignies Louvain-la-Neuve, Diego De Baets, private chef uit Sint-Kruis Brugge, David Grosdent, chef van restaurant L’Envie in Sint-Denijs, en Rob Velraeds van Hostellerie St. Nicolas in Elverdinge.

Bij de maîtres d’hôtel ging de titel naar Maxime Verstuyft van restaurant Michel in Groot-Bijgaarden. De andere finalisten waren Antoine Dubois van Hostellerie Gilain in Sorines en Simon De Detavernier van Château du Mylord in Ellezelles. De prijs voor ‘beste commis’ ging naar Korneel Verhulst, de commis van Rob Velraeds. Hij mag een week stage lopen bij Peter Goossens in het driesterrenrestaurant Hof van Cleve te Kruishoutem. ‘Beste zaalcommis’ werd Femke Delepée, de commis van Simon De Detavernier.

“Belangrijke stimulans voor jeugd”

Peter Goossens van het driesterrenrestaurant Hof van Cleve stelde de technische jury van de kokswedstrijd samen. “Dit soort wedstrijden zijn heel belangrijk om jonge chefs te stimuleren”, vertelt Peter Goossens. Sterrenchef Arabelle Meirlaen, ambassadrice van de wedstrijd van dit jaar, zat de jury voor. Tijdens de finale moesten de koks drie vaste gerechten bereiden. Een jury proefde alle gerechten anoniem.

Voor de wedstrijd voor beste maître was Serge Sierens, maître d’hôtel van restaurant Hof van Cleve, dit jaar wedstrijdambassadeur. De drie maîtres werden beoordeeld op onder andere hun voorkomen, talenkennis en organisatietalent, hun kennis inzake de etiquetteregels.