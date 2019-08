VIDEO. Eerste onderwaterrestaurant van Europa opent de deuren

Het is eens wat anders dan het aquarium bij je lokaal Chinees restaurant. In Noorwegen kan je voortaan onder water dineren, terwijl de vissen om je heen zwemmen. Het restaurant is het eerste van z’n soort in Europa.

Slechts een klein gedeelte, zijnde de ingang, van restaurant Under in Lindesnes in het zuiden van het land steekt boven het water uit. De rest ligt 5 meter onder de zeespiegel. In de eetgelegenhied passen 100 gasten. Mensen kunnen genieten van een heerlijk diner, terwijl ze door het grote panoramaraam naar voorbij zwemmende vissen kijken.

Dikke muren







De muren van Under zijn maar liefst een halve meter dik. Dat is nodig om bestand te zijn tegen de ruige zee voor de kust van Noorwegen. De ontwerpers van dit architectonische hoogstandje hebben subtiele verlichting geplaatst op de zeebodem, zodat het zeeleven ook in het donker nog te zien is.

Gepeperde rekening

Het restaurant is het eerste onderwaterrestaurant van Europa en het grootste ter wereld. Meer dan 7.000 mensen hebben al een tafel gereserveerd. Een hapje eten is er niet goedkoop. De gemiddelde rekening komt neer op zo’n 400 euro per persoon.