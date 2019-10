VIDEO. Taylor Swift huilt om banaan

Ook wereldsterren moeten al eens een operatie ondergaan. Toen Taylor Swift net haar ogen had laten laseren, was de verdoving niet onmiddelijk uitgewerkt. Met als gevolg dat de zangeres heel wat larie over een banaan vertelde. Gelukkig voor ons, en niet zo leuk voor Swift, heeft haar moeder alles op tape en kon Jimmy Fallon in zijn talkshow de grappige beelden met ons delen.

Taylor was onlangs te gast in de talkshow van Jimmy Fallon, toen hij haar plots verraste met een genante video. “Je moeder maakte een filmpje van jou toen je net geopereerd was aan je ogen en ze heeft het aan ons bezorgd”, vertelt Jimmy, waarna de video start. In de bideo is te zien hoe Taylor, met een oogmasker op, een tros bananen grijpt. Ze begint plots te huilen omdat ze niet de banaan kon afbreken die ze wilde eten. Uiteindelijk kruipt de zangeres in bed, met een banaan in haar hand. “Val niet in slaap terwijl je de banaan eet”, waarschuwt haar moeder nog, maar Taylor had al een antwoord klaar. “Ik slaap niet, mijn hersenen zijn wakker”, klinkt het.

Het hoeft niet te verbazen dat deze video viraal gaat op het internet.

Bron: Het Laatste Nieuws