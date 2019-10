Bruid betrapt aanstaande terwijl hij bruidsmeisje aanrandt

Twee dagen voor hun huwelijk is een vrouw uit Pennsylvania haar aanstaande bruidegom te lijf gegaan. Ze betrapte hem toen hij een van de bruidsmeisjes misbruikte.

De aanranding vond plaats tijdens een feestje van de bruid en bruidegom in het golfresort van Smithfield Township in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Het bruidsmeisje in kwestie was ‘zo dronken dat ze amper op haar benen kon staan’, zou later uit de bewakingsbeelden blijken.

De bruidegom maakte van haar dronken toestand misbruik door haar mee te sleuren naar de mannenkleedkamer op de benedenverdieping. Daar betastte hij haar borsten en trok hij haar bikinibroekje uit, toen de bruid plots binnenkwam.

Ondertussen is de man aangeklaagd voor ‘onvrijwillige, afwijkende geslachtsgemeenschap met een bewusteloze persoon en seksueel misbruik’. Na zulk wangedrag zou je denken dat de bruid snel de benen nam, maar een vriend van het koppel liet weten dat het huwelijk toch doorging.

Bron: Het Laatste Nieuws