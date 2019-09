VIDEO. Tragisch: man verdrinkt na huwelijksaanzoek onder water

Een Amerikaanse toerist is op vakantie in Tanzania verdronken vlak na een huwelijksaanzoek onder water. Het koppel had een onderwaterkamer geboekt, en de man verscheen als verrassing voor het raam van hun vertrek. Op de video van het voorval, die Kenesha Antoine op Facebook postte, is te horen hoe de vrouw “ja” antwoordde, waarna haar verloofde wegzwom en nooit meer bovenkwam.

Steven Weber uit Baton Rouge, in de Amerikaanse staat Louisiana, had een romantisch plan uitgedacht om zijn vriendin ten huwelijk te vragen in het luxueuze Manta Resort op Pemba, een eiland voor de kust van Tanzania: hij verpakte een cursusblad met een tekst in plastic, trok een duikbril en zwemvliezen aan en dook het water in – zonder duikuitrusting. Vervolgens zwom hij tien meter naar beneden om het blad tegen het raam van de onderwaterkamer te drukken, waar zijn vriendin op dat moment verbleef.







Aangezien de man geen zuurstofflessen mee had, moest hij zijn adem lang genoeg inhouden om Kenesha de tijd te geven het tekstje te lezen: “Ik kan mijn adem niet lang genoeg inhouden om te vertellen waarom ik van je hou”, stond er te lezen, “maar de redenen waarom ik van jou – daar hou ik elke dag meer van.” Waarop de man een ring bovenhaalde. Een overdonderde Antoine kan nog net “ja” uitbrengen, waarna de man wegzwemt. Het was de laatste keer dat Antoine hem levend zag.

“Een miljoen keer ja!”

De vrouw had het huwelijksaanzoek gefilmd en postte het enkele dagen later op Facebook. In de begeleidende tekst beschrijft ze hoe fantastisch haar verloofde was: “Er zijn geen woorden om de mooie ziel die Steven Weber was te eren. Je was een helder licht voor iedereen die je ontmoette. Je bracht zo veel vrolijkheid in het leven van anderen”, klinkt het. “Je deed me regelmatig huilen van het lachen, en je overspoelde me met liefde zoals ik nog nooit had meegemaakt.”

“Je bent nooit bovengekomen, dus je hebt mijn antwoord nooit gehoord: ja! Ja! Een miljoen keer ja! (…) Ik zal je vinden en met je trouwen in het volgende leven, en het volgende, en het volgende, en het volgende… Ik hou zo veel van je, en zal dat altijd blijven doen.”