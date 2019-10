Vrouw solliciteert voor job, maar wordt niet aangenomen door deze bikinifoto

Een Amerikaanse vrouw solliciteerde onlangs voor een job bij een marketingbedrijf, maar omdat het bedrijf een bikinifoto tegenkwam op haar sociale media, kan ze nu fluiten naar de job.

Emily Clow solliciteerde onlangs bij het marketingbedrijf Kickass Masterminds. De 24-jarige vrouw uit Austin in Texas kwam op een wel heel dubieuze manier te weten dat ze afgewezen werd.

Het bedrijf doorzocht haar sociale media en trof een foto aan waarop ze poseert in bikini. Vervolgens deelde Kickass Masterminds de bikinifoto op hun Instagram met een duidelijke boodschap. “Aan toekomstige sollicitanten: deel je sociale media niet met een potentiële werkgever als er dergelijke content tussen zit. Doe wat je wil in je privéleven, maar dergelijke foto’s helpen je niet bij het zoeken naar een professionele job”, klonk het.

Emily geloofde haar eigen ogen niet toen ze het bericht op Instagram zag. Ze trok naar Twitter om de kwestie aan te kaarten. “Ik werd vandaag geobjectiveerd door een bedrijf omwille van een foto van mij in bikini. Ze beweerden dat ik daardoor ‘onprofessioneel’ overkwam. Ze maakten een screenshot van de foto en deelden hem op Instagram met een duidelijke mededeling. Ik kan nog steeds niet geloven dat ze het op die manier aanpakten”, schreef ze.

Haar tweet lokte heel wat aanmoedigende reacties uit. “Je bent door het oog van de naald gekropen”, “Je ziet er erg mooi uit in je bikini en je professionalisme wordt niet bepaald door wat je buiten het werk draagt”, en “Ik hoop dat je toekomstige werkgever je beter behandelt”, klinkt het onder meer.

Ondanks de dubieuze post op Instagram ontkende de baas van het bedrijf, Sara Christensen, dat ze Emily afgewezen had omwille van die bikinifoto. “De bewuste vrouw werd niet afgewezen op basis van haar sociale media. Ze werd zelfs helemaal niet geweigerd. Ze heeft nooit van ons te horen gekregen dat ze afgewezen werd. Ik heb het bewuste bericht op onze Instagram overigens verwijderd nadat Emily daar om vroeg”, vertelde ze aan metro.co.uk.

i was objectified earlier today by a company because of a picture of me in a bikini. they claimed it made me an “unprofessional.” they screenshot the photo, posted it on their insta story and called me out.

i am still baffled that the company handled it in such a manner.

— Emily Clow (@emilyeclow) October 1, 2019