Harry en Meghan dagen tabloid voor de rechter

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle dagen de Britse tabloid Mail on Sunday voor de rechter omdat die een brief heeft gepubliceerd van Meghan naar haar vader. De hertog en hertogin van Sussex gaven dinsdagavond toelichting bij de beslissing in een verklaring op hun officiële website.

Prins Harry zei dat zijn vrouw “de afgelopen negen maanden bijna dagelijks” is belasterd door een bepaalde pers die “leugen na leugen op haar kosten verspreidt, eenvoudigweg omdat ze niet zichtbaar was tijdens haar zwangerschapsverlof”. “Het is om deze reden dat we juridische stappen ondernemen”, aldus de verklaring.

Prinses Diana

De hertog verwees ook naar zijn overleden moeder Diana, de prinses van Wales, die in 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs om het leven kwam na achtervolging door paparazzi. “Ik heb gezien wat er gebeurt wanneer iemand van wie ik hou zo behandeld wordt dat ze niet langer als een echt persoon wordt gezien. Ik verloor mijn moeder en nu zie ik mijn vrouw het slachtoffer worden van dezelfde krachten.”

De verklaring noemde de specifieke krant niet, maar de Britse persvereniging citeerde Schillings, het advocatenkantoor dat de hertogin vertegenwoordigt, en zei dat juridische stappen zijn ondernomen tegen de krant Mail on Sunday en het moederbedrijf Associated Newspapers. Volgens het agentschap heeft de klacht betrekking op het vermeende misbruik van privé-informatie, inbreuk op het auteursrecht en schending van de Data Protection Act 2018.