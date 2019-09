“Meghan Markle droomt ervan om opnieuw te gaan acteren”

Volgens een bekende royaltykenner heeft Meghan Markle heimwee naar haar leven als Hollywoodactrice. Dat is ook een van de redenen waarom ze niet houdt van het strikte leven als Britse royal.

Meghan Markle blijft de gemoederen bedaren. De 38-jarige hertogin van Sussex en echtgenote van prins Harry weigert in het klassieke patroon van ‘Britse royal’ te stappen, wat haar al heel wat kritiek heeft opgeleverd. Onlangs nog weigerde ze mee op familievakantie te gaan naar Schotland, tot grote teleurstelling van haar schoonfamilie.

Divagedrag







Haar koppigheid wordt volgens de gerespecteerde Amerikaanse royaltykenner Sally Bedell Smith (71) aangevuurd door heimwee naar haar Hollywoodverleden. Zo speelde Meghan enkele jaren geleden nog mee in de populaire Amerikaanse serie ‘Suits’.

Maar ook het feit dat Kate Middleton haar rol als royal feilloos vervult, heeft een invloed op Meghans gedrag. “Wel, zij is alles wat Kate niet is. Meghans probleem is dat ze al wat ouder was toen ze Harry ontmoette. Ze was al een dertiger en had rijkelijk van het leven geproefd. Een spectaculair leven met een mislukt huwelijk, bovendien. Daarnaast heeft ze als tv-ster in de serie ‘Suits’ Hollywood door haar aderen stromen. Wel, dat krijg je er zomaar niet uit. De gewoonten en zeden van Hollywood druisen bovendien volledig in tegen die van Buckingham Palace. De glamour en glitter, de pronkzucht ook… Al die zaken vloeken met de discretie van de Britse royals. Ach, Meghan is gewoon een Hollywoodster gebleven. Ze vertoont daardoor divagedrag. De zogezegd dienende rol van de royals, dat is niets voor haar. En Meghan háát het om in die duffe landhuizen en kille kastelen te wonen. Ze heeft heimwee naar Hollywood. Zo simpel is het”, lezen we in TV Familie.

Villa in Malibu Beach

Het gemis zou zelfs zo diep zitten dat Meghan stiekem verlangt naar een vervolg aan haar acteercarrière. “Ze mist haar kunstzinnige, glamoureuze vrienden uit New York, de Californische zon én de aandacht en rode lopers. Vandaar dat ze, tot ergernis van het Britse volk, nu samen met Harry op zoek is naar een villa in Malibu Beach. Ze wil weer zo veel mogelijk tijd in Los Angeles doorbrengen. En stiekem droomt ze ervan om opnieuw te gaan acteren. Tja…”, klinkt het.

“Amerikaanse lastpost”

Mocht de voormalige Amerikaans actrice met Afro-Amerikaanse roots haar wil doordrijven, dan zou dat voor heel wat opschudding zorgen. “Ja, er zit nog heel wat herrie aan te komen. Voor de Britten zal Meghan op die manier altijd ‘die Amerikaanse lastpost’ blijven. En dat heeft ze eigenlijk louter aan zichzelf te wijten…”, besluit ze.

Hieronder enkele beelden van Meghan Markle als Rachel Zane in ‘Suits’: