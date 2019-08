Meghan Markle: “Ik kan niets goed doen voor dit volk”

Een dik jaar na het huwelijk met prins Harry lijkt het erop dat Meghan Markle zich niet meer echt thuis voelt in Engeland. Ze krijgt heel wat kritiek en dat begint door te wegen op haar, zo blijkt.

Op 19 mei 2018 stapten Meghan Markle en prins Harry in het huwelijksbootje. De voormalige Amerikaans actrice met Afro-Amerikaanse roots werd positief onthaald, maar dat enthousiasme lijkt nu wat getemperd te zijn. De 38-jarige hertogin van Sussex werd eerder al afgeschilderd als een hardvochtige bazin die haar personeel op de vlucht doet slaan, en als een controlefreak die haar man Harry verbiedt om met zijn vrienden om te gaan.

Tranen in haar ogen







En nu het is alweer prijs. Sommige mensen noemen haar hypocriet omdat het dekentje waarin ze haar zoontje Archie wikkelt gemaakt is door een Indiaas bedrijf dat zijn werknemers in mensonterende omstandigheden laat werken. En dat terwijl ze de eerste is om fair trade te promoten en ecologisch bewust te kopen.

De aanhoudende kritiek begint zo haar tol te eisen. Medewerkers van Vogue, het maandblad waar ze gasthoofdredacteur van is, merken dat ze er stilaan genoeg van heeft. “Ze kreeg tranen in haar ogen toen we haar vroegen hoe het leven als royal is. ‘Ach, ik kan niets goed doen voor dat volk’, antwoordde ze ons”, lezen we in TV Familie.

Gelukkiger in Amerika

Ook haar vrienden in Londen beginnen zich zorgen te maken over Meghan. “Ze is een depressie nabij. Niemand kan zoveel shit blijven slikken. Meghan staat op het punt te crashen. Prins Harry doet alles om haar te troosten en moed in te spreken, en ook baby Archie is voor haar een heel belangrijke reden om vol te houden. Maar als de situatie niet verandert, gaat Meghan er sowieso onderdoor, eerder vroeg dan laat…”, klinkt het.

Naar het publiek toe houdt Meghan zich sterk, maar binnen haar vriendenkring hopen ze dat er snel verandering komt. “Omdat wij weten dat ze vanbinnen huilt. Ze is de diepst gekwetste persoon van Groot-Brittannië. En iedereen weet dat de kranten haar niet meer zullen lossen. Ze zullen hun pijlen op haar blijven richten. Hopelijk beslist ze op een dag om gewoon terug in Amerika te gaan wonen. Want daar was ze zoveel gelukkiger”, luidt het.