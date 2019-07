“Meghan Markle heeft het gevoel dat ze zichzelf aan het verliezen is”

Het lijkt erop dat Meghan Markle zich de laatste tijd minder gelukkig voelt. Haar rebelsheid conflicteert immers meer en meer met het strikte leven van de Britse royals.

Haar frustratie werd onlangs erg duidelijk tijdens ‘Trooping the Colour’, het traditionele feest ter ere van koningin Elizabeth. De 37-jarige hertogin van Sussex wilde toen iets zeggen tegen haar echtgenoot Harry, maar dat mocht volgens de regel niet. “Meghan beging op die manier een fout tegen het protocol. En dat leverde haar een duidelijke terechtwijzing van prins Harry op. Heel frustrerend en gênant met je schoonfamilie én de rest van de wereld als getuige. Het is niet meer dan normaal dat Meghan er zo triest uitzag achteraf. Werd ze in het begin geroemd om de frisse wind die ze doorheen het Britse koningshuis deed waaien, tegenwoordig wordt ze afgerekend op elk klein en nog kleiner foutje”, vertelt een Britse royaltyspecialist in TV Familie.

Vrije geest







Het incident heeft zijn sporen achtergelaten bij Markle. Het deed haar weer beseffen dat ze vastzit in een strikte routine die niet spoort met haar vrijgevochten persoonlijkheid, zo legt een personeelslid uit. “Die terechtwijzing heeft haar aan het denken gezet. Toen de relatie van Meghan en Harry serieus werd, wist ze dat ze enkele vrijheden zou moeten opgeven. Meghan vond dat geen probleem, maar het lijkt erop dat ze zich toen niet ten volle realiseerde hoe ver dat precies zou gaan. Ze voelt zich opnieuw een tiener die voortdurend te horen krijgt wat ze wel en niet mag doen. En dat begint door te wegen. Meghan wil absoluut opofferingen doen. Maar ze heeft het gevoel dat ze stilaan zichzelf aan het verliezen is. Ze is een vrije geest, hé. En ze heeft hard gewerkt om een sterke, onafhankelijke vrouw te zijn. Dat vloekt uiteraard met het uiterst strikte leven van de Britse royals”, klinkt het.

In tranen

Volgens diezelfde bron heeft Markle haar beklag al meermaals gedaan bij Prins Harry, tot tranen toe zelfs. “Ze heeft Harry zelfs in tranen gezegd dat ze het soms niet meer ziet zitten. Harry wil haar dan geruststellen, maar uiteindelijk is en blijft hij een Windsor. Hij heeft, net als de rest van z’n familie, een strikte attitude als het op protocol aankomt. Hoewel hij z’n vrouw dus wel wil steunen, vindt hij tegelijkertijd dat ze zich niet zo moet aanstellen”, aldus het personeelslid.