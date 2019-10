Club Brugge wil vanavond stunten tegen Real Madrid

Club Brugge speelt vanavond om 18u55 in het mythische Santiago Bernabeustadion tegen Real Madrid zijn tweede duel in de groepsfase van de Champions League. Real is uiteraard de favoriet vooraf, maar Club Brugge mag wel stilletjes hopen op een verrassing.

Na een miserabele voorbereiding begon Real Madrid de competitie in Spanje half augustus met vraagtekens. Intussen palmden de manschappen van coach Zinédine Zidane wel de koppositie in La Liga, maar sprankelen deed De Koninklijke dit seizoen nog niet. Afgelopen weekend werd in een zoutloze derby tegen Atlético Madrid nog 0-0 gelijkgespeeld. De Champions League-campagne werd twee weken geleden ingezet met een kansloze 3-0 nederlaag bij PSG.

Belgische Madrilenen

Ook onze landgenoten Eden Hazard en Thibaut Courtois hebben het niet onder de markt in Madrid. Hazard, deze zomer voor honderd miljoen euro overgekomen van Chelsea, miste de competitiestart door een hamstringblessure. Intussen speelde hij al vier officiële duels voor de Madrilenen, maar hij kon nog geen doelpunt scoren of aanbrengen.

Thibaut Courtois, een certitude in doel, blijft ook last hebben van criticasters. Onze nationale doelman moet nog steeds optornen tegen de schaduw van Keylor Navas. “Mijn ploegmakkers kennen Club nog niet, maar ik wel. Ik weet dat ze goed voetbal spelen en enkele spelers in de ploeg hebben die veel snelheid hebben”, geeft de doelman aan.

Zelfverzekerd Club

Bij Club Brugge is het optimisme troef. Blauw-zwart nam dit weekend opnieuw de koppositie in de Jupiler Pro League over van Standard en kon ook Europees al overtuigen. Op de eerste speeldag van de groepsfase domineerden de Bruggelingen Galatasaray, maar de efficiëntie ontbrak waardoor het 0-0 bleef. “Ik vrees niets”, aldus trainer Philippe Clement.”Dit is eindelijk een wedstrijd waarin we niets te verliezen hebben.” De laatste stunt van Club Brugge was op AC Milan waar het in 2003 met 0-1 ging winnen.