Regering Jambon-I schiet uit de startblokken. Reacties uit de oppositie.

De partij is vooral teleurgesteld in de institutionele ambities van de ploeg-Jambon. “Onbestaande”, noemt het Vlaams Belang die. «”Het debat over de Vlaamse autonomie wordt door Jambon en co doorverwezen naar het Vlaams Parlement, waar het allicht zal verzanden in een eindeloze praatbarak. Over de transfers (naar Wallonië, red.) rept men met geen woord, laat staan dat men de ambitie uitdrukt ze aan te pakken. Nog nooit was de Vlaams-nationale familie zo groot in het parlement, en nog nooit was de communautaire ambitie zo klein.”

Sp.a: “Akkoord staat vol symbolen die echte uitdagingen negeren”