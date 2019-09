Xavier uit ‘F.C. De Kampioenen’ stopt even met acteren na chemobehandeling

Johny Voners zet zijn acteercarrieère even op pauze omdat hij moet herstellen een chemobehandeling. De man die al jaren gestalte geeft aan Xavier in ‘F.C. De Kampioenen’ ging normaal te zien zijn naast Koen Crucke in de musical ‘La Cage Aux Folles’.

We gaan Johny Voners een tijdje niet meer op de planken zien. De acteur is te verzwakt na een chemobehandeling om te spelen en wil zich focussen op zijn herstel. Daarom staakt Voners de voorbereiding op zijn rol in de musical ‘La Cage Aux Folles’, waarin Koen Crucke een dragqueen speelt. Koen Van Impe zal hem vervangen, laat de organisatie Deep Bridge weten.

Voners is in Vlaanderen vooral bekend van zijn rol als Xavier Waterslaeghers in de sitcom ‘F.C. De Kampioenen’ en de gelijknamige films. Daarnaast staat hij ook al jaren op de Vlaamse planken. Waarvoor de acteur exact de behandeling moest ondergaan, is niet bekend. Hij hoopt tegen eind november weer aan het werk te gaan.