Niels Destadsbader en Carmen brengen elk een ‘Kampioenen’-lied uit

In het najaar komt de vierde ‘F.C. De Kampioenen’-film getiteld ‘Viva Boma!’ uit in de Belgische filmzalen. Dat Boma en co. stevig carnaval zullen vieren, wisten we al. Maar nu verklapt regisseur Jan Verheyen dat zowel Niels Destadsbader als Loes Van den Heuvel elk een single zullen lanceren.

Niels Destadsbader (Ronaldinho) en Loes Van den Heuvel (Carmen Waterslaeghers) duiken de muziekstudio in voor de nieuwste ‘F.C. De Kampioenen’-film. ‘Viva Boma!’ is op 18 december te zien op het grote scherm en zal zich gedeeltelijk afspelen op het Aalsters carnaval. Voor die gelegenheid zullen de personages van Destadsbader en Van den Heuvel elk een liedje zingen in de film. “Het is de bedoeling ze allebei op single uit te brengen”, liet regisseur Verheyen weten aan Het Nieuwsblad.

Ballade en carnavalshit







“Het wordt een ballade, geschreven en gecomponeerd door Niels en Miguel Wiels”, aldus Verheyen over het lied van Ronaldinho. Het nummer zal te horen zijn tijdens de eindgeneriek, maar de titel geeft de regisseur nog niet weg: “De titel mag ik nog niet verklappen omdat ik daarmee de afloop van het verhaal weggeef.” Van den Heuvels nummer zal een heel andere weg inslaan. Carmen zal namelijk het door Udo geschreven feestnummer ‘Viva Boma!’ zingen. Verheyen hoopt dat hij hiermee de carnavalshit van 2020 te pakken zal hebben. “De film komt op 18 december uit en normaal gesproken loopt hij tegen carnaval nog in de zalen. Wellicht zal tegen die tijd de single worden gelanceerd”, zo stelt Verheyen

Aalst

In maart stonden cast en crew paraat om scènes op te nemen tijdens het Aalsters carnaval. Verheyen stak zijn medewerkers in Boma- of DDT-outfits om zo onopvallend mogelijk te kunnen werken. Loes Van den Heuvel mocht met een bos pluimen op haar hoofd gaan paraderen op een metershoge praalwagen die reclame maakte voor de nieuwe Viva Boma-worst. Tijdens de stoet werden ook doodsprentjes van DDT verspreid. Wil dat zeggen dat de geliefde garagist de vierde film niet zal overleven? Het antwoord zullen we in december te weten komen.