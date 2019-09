VIDEO. Céline Dion zonder make-up én kleren te zien in nieuwe videoclip

In haar nieuwe single ‘Imperfections’ laat de Canadese zangeres Céline Dion een onopgemaakte versie van zichzelf zien. Ze wil daarmee meegeven dat ze perfect gelukkig is met hoe ze er van nature uitziet.

Op 15 november komt het nieuwe album van Céline Dion uit. Ze gaf alvast één nummer vrij. ‘Imperfections’ gaat over het feit dat de 51-jarige zangeres beseft dat ze niet perfect is, maar dat ze haar onvolmaaktheden niet langer wil verstoppen.

Minder zelfvertrouwen in jonge jaren

In de videoclip zien we hoe Dion eerst netjes opgemaakt is, maar naar het einde toe al haar make-up verwijdert. Tussenin worden er eveneens beelden getoond van een compleet naakte Dion in het water.

Haar zelfvertrouwen is op haar 51ste groter dan ooit, zo vertelde ze aan Allure. “Ik heb me nooit eerder zo mooi gevonden als nu. In mijn twintiger jaren voelde ik me minder mooi. Ik ben blij dat die periode achter me ligt”, klonk het.

Sportpaleis

Naar aanleiding van haar nieuwe album ‘Courage’ komt Céline Dion volgend jaar ook naar België. Op 28 en 30 mei is ze te bewonderen in het Antwerpse Sportpaleis. De ticketverkoop start op woensdag 2 oktober om 10 uur via Greenhousetalent.be.