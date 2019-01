WOW. Wat is er met Céline Dion gebeurd?

Heel wat celebs proberen tijdens de Parijse modeweek de aandacht te trekken met hun modieuze outfits. Ook Céline Dion viel op, maar dan niet vanwege haar glamoureuze outfit. De Canadese zangeres zag er onrustwekkend mager uit.

Dion woonde de show van Franse ontwerper Alexandre Vauthier bij samen met een bevriende danser. Ze namen plaats op de eerste rij en daarbij viel meteen op hoe veel de zangeres is afgevallen. Online kreeg Dion heel wat gemene commentaar over zich heen, maar heel wat fans maken zich ongerust over haar gezondheid: “Dit is toch niet meer gezond?”, klinkt het op Twitter.

Kom op wees eens reëel #CelineDion is echt te mager. Dit is gestoord. Een magere heks in idiote kleding voor een 17 jarige — Laarmans (@laarmans_willem) 23 januari 2019