Mysterieus object ontdekt in ons zonnestelsel

Een object zweeft dichtbij de Aarde dat afkomstig is van buiten ons zonnestelsel. Astronomen hebben geen idee wat het is. Het is al de tweede keer op korte tijd dat dit gebeurt.

In 2017 was er de sigaarvormige ruimterots Oumuamua. Er werd destijds gespeculeerd dat het om een buitenaards ruimteschip zou gaan. Dat is het niet, maar wat het wel is daar bestaat nog altijd onduidelijkheid over.

Het nieuwe ‘mysterieuze’ ruimte-object is 2I/Borisov gedoopt naar de ontdekker, amateur-astronoom Gennady Borisov. De man uit de Krim spotte het object voor het eerst op 30 augustus.

Enkele kilometers lang

Daarna gingen wetenschappers uit de hele wereld zich ermee bezig houden. Het Amerikaanse Smithsonian Astrophysical Observatory wist de baan van het voorwerp te berekenen en concludeerde op basis daarvan dat het afkomstig is van buiten ons zonnestelsel. Vermoedelijk is de diameter enkele kilometers lang.

Op 7 december bevindt Borisov zich het dichtst bij onze zon, namelijk op 3 miljoen kilometer afstand. In december en januari is het object het best te zien aan de zuidelijke hemel. Daarna verdwijnt het ding weer uit ons zonnestelsel.

Dat er nu een tweede object is gevonden, doet vermoeden dat er meer zijn. Het is mogelijk een manier voor wetenschappers om beter te onderzoeken wat zich buiten ons zonnestelsel afspeelt.