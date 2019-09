Logeren in de ruimte ligt binnen handbereik

De mens droomt er al sinds jaar en dag van om de ruimte in te trekken. Op dit moment is dat enkel weggelegd voor professionele astronauten, maar daar zou weleens sneller dan gedacht verandering in kunnen komen. Als het van The Gateway Foundation afhangt, opent het eerste ruimtehotel in 2025 de deuren.

Wil je ’s nachts zicht hebben op een prachtige sterrenhemel, dan kan je uiteraard een afgelegen hotelletje ergens in de Ardennen boeken en daar genoegen mee nemen. Maar je kan ook een stapje verder gaan.

Zwaartekracht







Het eerste ruimtehotel zou de naam The Von Braun Station krijgen. Het ruimtestation is gebaseerd op een ontwerp van Wernher von Braun en heeft de vorm van een roterend wiel met een diameter van ongeveer 190 meter. Dat wiel is opgebouwd uit 24 verschillende delen, die kunnen ingezet worden als privéwoning, onderzoeksgebouw of hotel. In totaal zou er plaats zijn voor zo’n 400 gasten die tijdens hun verblijf in alle luxe van de ruimte kunnen genieten. De artificiële zwaartekracht zorgt ervoor dat je rustig kan eten en naar toilet kan gaan, terwijl onder andere een basketveld met beperkte zwaartekracht je bewust maakt van het feit dat je wel degelijk door de ruimte zweeft.