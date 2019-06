Dit peperdure appartement komt met een ruimtereis en een jacht

In New York staat er momenteel een appartement te koop voor het waanzinnige bedrag van 85 miljoen dollar, of 76 miljoen euro. De 1.400 vierkante meter grote woning bevat wel enkele opvallende extraatjes. Zo krijg je ook twee plaatsen op de ruimtevlucht van Virgin Galactic, twee Rolls-Royces, een Lamborghini, een 23 meter lange jacht en elke week een etentje in een chique restaurant.

Soms moet je creatief zijn als je iets wil verkopen. Dat vindt ook Daniel Neiditch, die in New York een appartement in de markt heeft gezet voor 76 miljoen euro. De woning is 1.400 vierkante meter groot, maar nog steeds is dat per vierkante meter een verdubbeling van de recordprijs voor een woonst in de buurt Hell’s Kitchen. Waarom ligt de prijs dan zo hoog? Wel, de woning komt heel veel wat extra voordelen.

“Ik bied mijn eigen leven aan”







Heb je nog 76 miljoen euro over, dan kan je de loft kopen en meteen ook genieten van twee Rolls-Royces en een Lamborghini Aventador. Je zal ook uitzicht hebben op je eigen jacht van 23 meter lang die een jaar lang in de haven voor je deur mag liggen. Je hebt een jaar lang beschikking over een eigen butler en mag elke week gaan eten in het luxe-restaurant van Daniel Boulud. Afsluiten kan je doen met een partijtje basketbal vanop de eerste rij met je seizoenskaarten voor het NBA-team Brooklyn Nets. En de klap op de vuurpijl: voor de eigenaars van het appartement zijn twee plaatsen gereserveerd op de ruimtevlucht van Virgin Atlantic.

“Iemand die niet van New York is, kan hiermee de levensstijl van New Yorkers ervaren”, vertelt Neiditch aan de New York Post. De verkoper woont ook zelf in het gebouw. “Eigenlijk bied ik mijn eigen leven aan.” Het aanbod van Neiditch kan ook op kritiek rekenen van collega’s die zeggen dat de extraatjes enkel dienen om de veel te hoge prijs te maskeren.