Vies van microplastics? Stop dan met thee drinken

Een kopje thee associeer je niet meteen met iets ongezonds, integendeel. Maar hoewel de inhoud van het zakje inderdaad onschuldig is, is het zakje zelf dat in veel gevallen niet. Steeds meer merken lanceren namelijk theezakjes gemaakt van plastic en die doen weinig goeds voor je gezondheid.

Lange tijd waren theezakjes gemaakt van papier en echte theeleuten kiezen liever voos losse thee. En daar was het beter bij gebleven. Volgens een onderzoek zorgen plastic theezakjes er namelijk voor dat je drankje vol komt te zitten met microplastics.

2 miljoen microplastics

Een Canadees team deed onderzoek naar de gevolgen van plastic in je thee en publiceerde de resultaten in het wetenschappelijk magazine ACS Environmental Science & Technology. Daarin staat te lezen dat wanneer de zakjes in contact komen met kokend water, ze tot 2 miljoen microplastics loslaten in je thee. Goed voor 13 tot 16 microgram plastic die je onwetend naar binnen speelt. “Als we dat vergelijken met andere voedingsmiddelen die ‘besmet’ worden door microplastics, is dat veel. In tafelzout zit bijvoorbeeld 0,005 microgram microplastic per gram – heel wat minder dus”, aldus Nathalie Tufenkji, professor aan de universiteit van McGill in Montreal en een van de hoofdauteurs van de studie. Wat de gevolgen zijn voor de gezondheid is voorlopig nog niet duidelijk, maar wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan kies je beter voor papieren zakjes of losse thee.