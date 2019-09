Nederland verbiedt rookruimtes in horeca

Rookruimtes in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden moeten definitief worden verbannen in Nederland. De uitzondering die nu nog bestond voor horeca is ongeldig, oordeelde de Hoge Raad. Het rookverbod geldt daarmee per direct.

Eerder oordeelde het gerechtshof al dat rookruimtes niet langer zijn toegestaan. Afgelopen mei adviseerde de advocaat-generaal de Hoge Raad dat de uitspraak van het hof – namelijk dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen ongeldig is – in stand kan blijven.

Niet-rokersvereniging

De zaak was aangespannen door de niet-rokersvereniging CAN. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemde de uitspraak eerder al “dramatisch” voor cafés en discotheken met een rookruimte. De organisatie pleitte vorig jaar al voor financiële compensatie voor investeringen die ze hebben gedaan.

Rookverbod op terrassen

Sinds 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod voor de horeca van kracht met een uitzondering voor speciaal aangewezen rookruimtes. In ons land geldt een gelijkaardige regeling. Momenteel wordt er ook onder meer gesproken over een rookverbod op terrassen.