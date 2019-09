Greta Thunberg legt uit waarom ze zo gechoqueerd was om Donald Trump te zien

Met een dodelijke blik staarde Greta Thunberg naar Donald Trump toen die laatste op de VN-Klimaattop in New York aankwam. De Zweedse tiener verduidelijkt nu waarom ze zich op dat moment zo voelde.

Iedereen zag hoe Greta Thunberg maandag op de VN-Klimaattop in New York de wereldleiders op de vingers tikte omdat “ze haar dromen en haar jeugd afgenomen hadden met hun loze woorden”.

Tegengehouden door security

Maar ook haar boze en gechoqueerde blik naar Donald Trump werd uitvoerig besproken. Het 16-jarige gezicht van de wereldwijde klimaatstrijd legde in het Noors-Zweedse praatprogramma ‘Skavlan’ uit vanwaar dat kwam. “Ik werd plots tegengehouden door de security en moest opzij gaan. Ik vroeg me af wat er gaande was en zag hem dan binnenkomen. Daardoor was ik enorm gechoqueerd”, klonk het.

Niets anders verwacht

Achteraf tweette de Amerikaanse president een sarcastisch bericht. “Ze lijkt me een heel gelukkig jong meisje met een schitterende toekomst voor zich. Zo mooi om te zien”, schreef hij. Thunberg vertelt dat ze geen andere reactie had verwacht. “Je kunt het op verschillende manieren opvatten. Ik wist dat hij vroeg of laat iets over mij ging zeggen, maar het maakt niet uit. Uiteraard zie ik het sarcasme erin, maar ja, ik had niets anders verwacht”, aldus de Zweedse tiener.

De dodelijke blik van Greta Thunberg die de wereld rondging: