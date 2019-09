Gehackt elektronisch verkeersbord toont niet mis te verstane oproep over Trump

Een onbekende is in het Amerikaanse Seattle binnengedrongen in een elektronisch verkeersbord en heeft de boodschap veranderd op het paneel. De tekst heeft het niet letterlijk over Donald Trump, maar riep duidelijk in drie woorden op om de president (de ‘bastard’) te impeachen.

Trump kwam de voorbije dagen alweer in opspraak toen bekendraakte dat hij in een telefonisch onderhoud met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te starten naar Hunter Biden. Dat is de zoon van voormalig vicepresident Joe Biden, die in 2020 mogelijk de Democratische uitdager wordt van Trump.

Het verkeersbord wordt gebruikt door het verkeersdepartement van de stad. Volgens een verantwoordelijke stond het bericht in kwestie twee uur lang op het scherm voordat het bord terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld werd. Er werd een nieuw hangslot geïnstalleerd om te vermijden dat iemand in de toekomst nog eens inbreekt in het apparaat.

Volgens lokale media was dit het werk van een vandaal en niet van het stadspersoneel.