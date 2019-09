Trump vroeg Oekraïense president wel degelijk onderzoek te starten naar Biden

Donald Trump heeft bij zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski wel degelijk meermaals aangedrongen op een onderzoek naar voormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. Dat blijkt uit de transcriptie van het telefoongesprek tussen de Amerikaanse president en Zelenski die het Witte Huis vandaag heeft vrijgegeven. De Democraten lanceerden gisteren de eerste etappe van een impeachment-procedure tegen Trump. Concrete aanleiding daarvoor was het telefoongesprek dat Trump op 25 juli had met Zelenski.

Als Trump Biden vermeldt in het telefoongesprek, gaat het om vroegere zaken van diens zoon in Oekraïne. Biden zou Hunter als vicepresident beschermd hebben tegen een corruptieonderzoek, door ervoor te zorgen dat een openbaar aanklager de laan werd uitgestuurd. “Er wordt veel gepraat over de zoon van Biden, dat Biden de gerechtelijke vervolging stopte. Veel mensen willen daar het fijne van weten, dus om het even wat je kan doen met de minister van Justitie zou prachtig zijn”, luidt het in de transcriptie van vijf pagina’s, waarbij verwezen wordt naar Amerikaans minister van Justitie William Barr. Trump biedt Zelenski dus ook Amerikaanse hulp aan.

Volgens de Democraten heeft Trump zich op die manier schuldig gemaakt aan inbreuken op de grondwet. De president zou geprobeerd hebben om met behulp van een buitenlandse regering de Amerikaanse verkiezingsrace te beïnvloeden, luidt het. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump.

Trump wil met de vrijgave van de transcriptie de beschuldigingen van de Democraten ontkrachten. Hij zegt dat hij niks verkeerd gedaan heeft en sprak gisteren over een “gore heksenjacht” van de Democraten.

