Binnenkort eten we zuivel en vlees gemaakt van microben

Wat doe je als het klimaat er steeds slechter aan toe is, maar mensen toch nog massaal vlees en zuivel willen blijven eten? Juist ja, je gaat op zoek naar alternatieven. Dat is toch wat de Fransman Thomas Jonas gedacht moet hebben. Hij ontdekte microben in het Amerikaanse nationale park Yellowstone die weleens uitkomst zouden kunnen bieden.

Vlees en zuivel barsten van de proteïnen en wil je een goede vervanger voor die producten bedenken, dan zijn eiwitten dus onontbeerlijk. Die kan je natuurlijk ‘gewoon’ gaan zoeken in peulvruchten, noten of ander plantaardig materiaal, maar het kan ook anders.

Yellowstone

Thomas Jonas is voorzitter van Sustainable Bioproducts, een bedrijf gespecialiseerd in voedseltechnologie. Hij ontdekte dat er in Yellowstone bepaalde microben leven die door middel van een fermentatieproces omgezet kunnen worden in proteïnen. En zo kunnen dan weer producten gemaakt worden die klassieke zuivel en vlees vervangen. De microben planten zich snel en in elk seizoen voort en het proces zou minder schadelijk zijn voor het milieu dan industriële veeteelt. Jonas plant om de eerste producten in 2020 in de VS op de markt te brengen. Hoe het goedje zal smaken, is jammer genoeg nog niet bekend, maar het project is alvast veelbelovend. Onder andere Bill Gates en Danone zouden al geïnvesteerd hebben in het ‘microbenvlees’.