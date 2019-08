Duitsland overweegt speciale vleestaks

Vorige week nog kondigde een rapport van de Verenigde Naties aan dat we ons voedselpatroon dringend moeten herzien. Willen we de klimaatverandering een halt toeroepen, dan moet ook onze vleesconsumptie eraan geloven. Een nieuwe Duitse vleestaks moet mensen een extra duwtje in de rug geven.

Wie weleens in Berlijn of een andere Duitse stad is geweest, weet dat het land heel wat doet om het milieu een handje te helpen. Van biologische markten tot ingenieuze architectuur: je kan het zo groen niet bedenken of je vindt het wel ergens in Duitsland. En binnenkort zouden onze buren hun inspanningen nog verder kunnen doordrijven.

Op dit moment wordt vlees in Duitsland belast tegen 7%. Dat is minder dan heel wat andere voedingsproducten en het zet mensen bovendien niet aan om hun vleesconsumptie naar beneden te krijgen. Daarom zou de vleestaks binnenkort weleens kunnen stijgen tot 19%. Het initiatief heeft alvast de steun van Friedrich Ostendorf, de woordvoerder van het ministerie voor landbouw. Gezien het rapport van de VN hoeft dat ook niet te verbazen. Toch is niet iedereen te spreken over de taks; onder andere de nationalistische en eurosceptische partij Alternative for Germany is tegen het initiatief gekant. De toekomst zal uitwijzen wie aan het langste eind trekt.