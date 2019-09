MIVB vanaf 2020 gratis onder de 25 en boven de 65

Goed nieuws voor jongeren en senioren die zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen met het openbaar vervoer van de MIVB. Vanaf september 2020 zouden zij namelijk volledig gratis kunnen genieten van de bus, tram en metro. De maatregel zou zo’n 12 miljoen euro per jaar kosten.

Het is MIVB-directeur Brieuc de Meeûs die het plan uit de doeken deed tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur. Concreet zouden jongeren onder de 25 jaar en senioren vanaf 65 jaar volledig gratis kunnen gebruikmaken van het MIVB-net. Op dit moment betalen senioren 60 euro per jaar en jongeren 50 euro per jaar op voorwaarde dat ze een geldig schoolattest kunnen voorleggen. Vanaf september 2020 zullen dus niet alleen studenten, maar ook ‘gewone’ jongeren kunnen genieten van gratis vervoer. Op dit moment worden het budget van de Brusselse regering voor 2020 besproken en ligt dus ook het gratis openbaar vervoer – en de 12 miljoen euro per jaar die de maatregel zou kosten – op tafel. In een interview met de krant L’Echo liet de Brusselse minister-president Rudi Vervoort echter al weten dat dat bedrag “peanuts” is.