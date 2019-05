Nieuwe routeplanner voor openbaar vervoer gelanceerd

De vier Belgische openbaarvervoersmaatschappijen (NMBS, De Lijn, TEC en MIVB) hebben een nieuwe versie van hun intermodale routeplanner gelanceerd. Het nieuwe platform moet het plannen van het slim reizen met het openbaar vervoer in ons land makkelijker maken.

De zogeheten Smart Mobility Planner integreert de realtime gegevens van de vier openbaarvervoersmaatschappijen en stippelt de ideale route en beste combinatie van duurzame vervoermiddelen uit.







Zo kan de reiziger op elk moment de beste route selecteren met het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro), in combinatie met een traject te voet of met de fiets. De tool houdt de reiziger ook op de hoogte van vertragingen of afschaffingen van reisverbindingen.

Primeur

Ook de Villo! – deelfietsen in Brussel zijn in de test geïntegreerd. Op termijn is het de bedoeling dat er nog vervoermiddelen of mobiliteitsdiensten bijkomen, zoals andere deelfietsen en deelauto’s. De nieuwe versie houdt rekening met de 800 suggesties van 3.800 mensen die de eerste versie hebben getest. Ze is te vinden op www.smartmobilityplanner.be.

De lancering van de app is gepland voor later dit jaar. De Smart Mobility Planner is een primeur voor België, aangezien de vier vervoermaatschappijen voor het eerst aan één gedeelde software werken. Bovendien gaat het om een open source-platform. Zo kunnen ook andere ontwikkelaars met de data aan de slag. Uitbreiding met andere mobiliteitsdiensten en extra functies is mogelijk.