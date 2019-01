Openbaarvervoermaatschappijen testen geïntegreerde routeplanner

Eén enkele routeplanner die je de beste route en de beste combinatie van vervoersmiddelen aanbiedt, dat is de doelstelling van een gemeenschappelijk project van de openbaarvervoermaatschappijen in België. NMBS, De Lijn, MIVB en TEC zijn op zoek naar geïnteresseerden om die applicatie vanaf maart te testen, zo laten ze vandaag weten. De routeplanner (Smart Mobility Planner) integreert de realtime gegevens van de vervoersmaatschappijen, zodat de reiziger op elk moment de beste route zal kunnen selecteren voor openbaar vervoer, in combinatie met een traject te voet of met de fiets, zo luidt het.

De testfase wordt in maart gelanceerd en loopt tot eind dit jaar. Iedereen die zich inschrijft op www.smartmobilityplanner.be, kan eraan deelnemen, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.







De routeplanner houdt momenteel rekening met bus, trein, tram, metro en fiets. Ook de Villo! -deelfietsen in Brussel zijn in de test geïntegreerd. Het is de bedoeling dat er op termijn nog andere vervoersmiddelen bijkomen, zoals andere deelfietsen en deelauto’s. “Alles wat kan bijdragen tot een betere mobiliteit”, aldus Temmerman.

Prijzen en tickets zijn niet beschikbaar in de applicatie.

De openbaarvervoermaatschappijen spreken van “een multimodale primeur” voor heel België, aangezien ze voor het eerst aan één gedeelde software werken.

bron: Belga