In dit chocoladedorp kan je binnenkort overnachten

Niet alleen Belgen weten hoe lekker chocolade is. In Slovenië gaat er binnenkort namelijk een chocoladedorp open. In Chocolate Village by the River kunnen chocoholics zich helemaal laten gaan te midden van de natuur.

Ontbijten met chocolade, lunchen met chocolade, dineren met chocolade… het is een leventje waar iedereen wel van droomt. In Slovenië is dit menu niet langer een mooie droom, maar werkelijkheid. Je kan er immers overnachten in een chocoladedorp, naast de rivier Drava. Om het ene chocoladegerecht aan het andere te breien, plons je tussendoor in de natuurlijke zwemvijver, volg je een chocoladeworkshop of geniet je van een chocolademassage. Daarbij mag je wel eens proeven, maar wees voorzichtig dat je jezelf niet opeet!







Chocolate Village by the River zal het hele jaar open zijn en je kiest er tussen drie types van glamping units, die zelf helaas niet bestaan uit snoeprepen. Ze zijn genoemd naar een bepaald soort cacao: Forastero, Criollo en Trinitario. Forestero lodges liggen naast de rivier, Criollo lodges zijn panoramisch in de hoogte gebouwd en Trinitario lodges hebben als extraatje een houten hot tub en een open haard.