Ex van Orlando Bloom waarschuwt Katy perry: “Hij is niet te vertrouwen”

Kate Bosworth, de ex van Orlando Bloom, heeft over de acteur een boekje opengedaan. Daarmee wil ze Katy Perry waarschuwen voordat ze met hem trouwt.

Als alles volgens plan verloopt, stappen popster Katy Perry en acteur Orlando Bloom binnenkort in het huwelijksbootje. In de wandelgangen wordt echter gefluisterd dat de 42-jarige ster uit ‘The Lord of the Rings’ en ‘Pirates of the Caribbean’ iets te goed opschiet met zijn nieuwe assistente, de knappe brunette Whitney. “Je ziet Orlando en Whitney heel vaak samen. Officieel zijn ze dan aan het vergaderen in een hippe koffiebar of een knus restaurant, maar die meetings hebben veel weg van dates. Orlando raakt Whitney constant aan en zij vindt dat duidelijk heel aangenaam”, lezen we in TV Familie.

Meermaals bedrogen







Voorlopig maakt Katy Perry zich niet al te veel zorgen. De 34-jarige zangeres kent Whitney goed en geeft Orlando het voordeel van de twijfel. Maar zijn ex Kate Bosworth, waarmee hij van 2002 tot 2006 samen was, gooit toch weer wat olie op het vuur. De 36-jarige actrice werd destijds meermaals door hem bedrogen en gelooft niet dat hij intussen veranderd is. “Ik kén Orlando. Hij wordt héél snel verliefd. Dat is een vervelende karaktertrek van hem. Da’s ook de reden waarom hij mij tijdens onze relatie zo vaak bedrogen heeft”, vertelt ze.

Verliefd op tegenspeler

De actrice, die momenteel te zien is in de Netflix-serie ‘The I-land’, benadrukt dat een filmset uitnodigt tot overspel. “Een filmset is een heel gevaarlijke plek voor mensen met een relatie. Nergens wordt zoveel overspel gepleegd als daar. Er ontstaan vanzelf heel intense banden, en soms wordt dat verliefdheid, ja. Zeker als je een koppel speelt en moet kussen en zo. Soms verlies je jezelf daarbij en raak je in de war. Je denkt plots dat je écht verliefd bent op je tegenspeler. En dan gebeuren er ‘verboden dingen’, natuurlijk”, klinkt het.

Garantie op gebroken hart

Volgens Kate is Orlando daar extreem vatbaar voor, al kan hij daar niet echt aan doen. “Echt, hij kan elke draaidag vier keer verliefd worden. Bijzonder vervelend als je zijn vriendin bent en thuis op hem zit te wachten. Maar eigenlijk kan hij daar niet aan doen. Het is sterker dan hemzelf. Maar goed, ik was er wel het slachtoffer van. Hij is de reden waarom ik nóóit nog iets met een acteur zal beginnen. Want ’t is een garantie op een gebroken hart. Zeker als hij zo knap is als Orlando. Want laat ons eerlijk zijn: hij krijgt zelden een ‘nee’ als hij avances maakt”, besluit ze.