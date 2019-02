Katy Perry en Orlando Bloom hebben heuglijk nieuws

Tortelduifjes Katy Perry en Orlando Bloom deelden zonet heuglijk nieuws op Instagram. De twee hebben al sinds 2016 een tumultueuze knipperlichtrelatie. Het leek zelfs even alsof ze er definitief een punt achter zouden zetten, maar niets is minder waar. De zangeres en acteur zullen Valentijnsdag 2019 alvast nooit vergeten.

Full bloom

Katy Perry was de eerste om het nieuws te delen op Instagram. Op de foto zien we haar en Bloom, met in het midden een joekel van een ring. ‘Full bloom’ luidt het bijschrift. Fans weten al meteen hoe laat het is, maar een officiële bevestiging laat nog even op zich wachten. Wanneer haar moeder, Marry Hudson, niet veel later een post op Facebook zwiert met als boodschap “kijk eens wie er zich verloofden op valentijn”, is er geen twijfel meer mogelijk. Intussen postte ook Orlando Bloom de foto op Instagram.







Verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden

Noch voor Perry, noch voor Bloom is het hun eerste huwelijk. De zangeres was eerder getrouwd met de Britse komiek Russell Brand. Ook de acteur stapte eerder al in het huwelijksbootje en wel met het Australische model Miranda Kerr, met wie hij ook een zoontje heeft. Wanneer het huwelijk tussen Bloom en Perry plaatsvindt, is (uiteraard) nog niet duidelijk.