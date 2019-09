Vrouw neemt ontslag om haar verdwenen hond te zoeken

In juli gingen Carole en Verne King uit Washington met hun hondje op reis naar de noordelijke staat Montana. Toen het stel er op een avond ging dineren, liep hun hond weg. Om zich volledig op de zoektocht te kunnen focussen, besloot Carole zelfs om haar job op te zeggen.

Tijdens een 4-daags tripje naar Kalispell gingen Carole en haar echtgenoot op een avond uit eten en lieten ze Katie in de hotelkamer achter. Toen ze terugkwamen, bleek het dier verdwenen te zijn. “Mijn maag keerde helemaal om. Het was hartbrekend. We denken dat Katie zo bang geworden is door de donder en bliksem die avond dat ze er zelf in geslaagd is de deur van de hotelkamer open te krijgen. Een medewerker aan de balie had Katie vervolgens naar buiten zien lopen. Dat was toen al ruim 4 uur eerder”, aldus Carole in The Daily Inter Lake.

‘You can’t give up’: Woman reunited with dog after 57-day search https://t.co/lK4nMnp6nU pic.twitter.com/KzZsobDi20 — kcranews (@kcranews) 22 septembre 2019







“We zijn onmiddellijk beginnen zoeken rond het hotel, maar vonden haar niet terug. We schakelden sociale media in, richtten ons tot specifieke Facebookgroepen, deelden flyers uit. Ik wilde de hoop niet opgeven haar te vinden. Ook al werden de dagen weken en de weken maanden. Ik heb dan ook mijn job in een postkantoor opgezegd, omdat ik natuurlijk geen vakantie kon blijven nemen. Zo kon ik me met de zoektocht blijven bezig houden. Ik ben nog een week gaan werken en dat was het dan.”

Twee maanden later

“We kregen berichten van overal, dat men haar gezien gehad. Van mensen die we van haar noch pluim kenden. Midden september kregen we dan weer een soortgelijk bericht uit een buurt in Kalispell waar we enkele dagen ervoor nog flyers uitgedeeld hadden. Ze hadden een hond gezien die op Katie leek. We zijn onmiddellijk de auto ingesprongen en in de buurt waar ze zou gezien zijn gaan rondzoeken. En ja hoor, onder een boom, daar zat ze! Ze kwam als een gek naar me toegelopen. Bijna 2 maanden nadat ze uit de hotelkamer verdwenen was, zag ik haar terug. ”

“Ik heb haar daarna eindeloos geknuffeld. Ik wilde haar niet meer loslaten. Het was duidelijk dat ze lange tijd niet goed meer gegeten had. Ze was vel over been. Maar haar humeur is opperbest en ze recupereert voortreffelijk.”