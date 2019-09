Fabrizio zit er helemaal door: “Honderdduizenden volgers, maar het voelt maar alleen”

‘Temptation’-verleider Fabrizio zit momenteel in een mentale dip, zo verkondigt hij zelf in een nieuwe openhartige Instagrampost. Na ‘Temptation Island VIPS’ bedroog hij zijn toenmalige vriendin Pommeline met verleidster Julia, waarna zijn relatie met de Gentse blondine op de klippen liep.

Dit weekend rondde Fabrizio de kaap van 300.000 volgers op Instagram. Toch heeft de 26-jarige tattoo artist weinig reden tot feesten, bekende hij in een openhartige Instagrampost: “Daar zit je dan met je honderdduizenden volgers. Je tienduizenden likes. Je honderden DM’s. Toch voelt het maar alleen.”







De man worstelt met de keerzijde van het BV-schap: “Iedereen kent je.. of denkt je te kennen”, gaat hij verder. “Velen willen in je schoenen staan. Anderen verafschuwen je. Ze zien de hoogtepunten, kicken op de dieptepunten. Velen kijken naar je op en gunnen je de wereld terwijl anderen niet kunnen wachten op het moment dat je een misstap begaat. Het is moeilijk om te weten wie eerlijk is en wie niet. Wie is er echt? Wie is er nep?”

Krop in de keel

Fabrizio postte vorige week nog een andere emotionele Instagrampost, waarin hij zijn spijt betoonde aan Pommeline voor zijn scheve schaats met Julia: “Ik verdiende je niet, maar dat is wel gebleken”, schreef hij nadat hij de beelden van hun laatste kampvuur in ‘Temptation Island VIPS’ had bekeken. “Het spijt me zo, zo erg… oprecht. Mijn fouten zijn niet goed te praten, dat weet ik. Maar wat een krop in mijn keel bij het weerzien van dat laatste kampvuur. Hoe gelukkig we waren. Wat een moment… Ik zal deze herinneringen meedragen en ze koesteren.”

Intussen heeft Pommeline de stilte doorbroken en suste ze haar treurende ex: “Het is je vergeven. Alleen vergeten is moeilijk, maar ik draag je voor altijd mee in mijn hart!”; reageerde ze op zijn post. “Hoop dat je ooit je geluk terugvindt en je wat moois van je leven maakt, alles komt goed. Blijf geloven in jezelf, je bent een kanjer”, klonk het nog.