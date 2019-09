Emotionele Fabrizio: “Lieve Pommeline, het spijt me zo erg”

In een openhartig bericht op Instagram verontschuldigt ‘Temptation’-verleider Fabrizio zich bij Pommeline. Met een krop in de keel bekeek hij de beelden van hun laatste kampvuur in ‘Temptation Island VIPS’. “Ik verdiende je niet, maar dat is wel gebleken”, klinkt het.

In het laatste kampvuur van ‘Temptation Island VIPS’ zagen we hoe Fabrizio en Pommeline verrassend genoeg bij elkaar wilden blijven. Nadat hij het te gezellig maakte met verleidster Julia, vroeg hij Pommeline of ze nog altijd met hem wilde trouwen. “Ja, natuurlijk, gek”, antwoordde ze.







De opnames van ‘Temptation Island VIPS’ werden een aantal maanden geleden gemaakt. Intussen weten we dat Pommeline en Fabrizio uit elkaar zijn. Fabrizio bleef immers aanpappen met Julia en ging nadien op avontuur met de Vlaamse Maithé.

Fouten niet goed te praten

In een nostalgische bui schreef de 26-jarige tattoo artist donderdag een open brief aan Pommeline. Daarin beseft hij dat ze samen iets moois hadden, maar dat hij alles om zeep heeft geholpen en hij daar spijt van heeft. “Lieve Pommeline. Grappig dat ik met mijn grote mond opeens niet meer weet waar te beginnen. Ook al geloof jij of de rest van Nederland en België het niet meer. Het spijt me zo, zo erg… oprecht. Mijn fouten zijn niet goed te praten, dat weet ik. Maar wat een krop in mijn keel bij het weerzien van dat laatste kampvuur. Hoe gelukkig we waren. Wat een moment… Ik zal deze herinneringen meedragen en ze koesteren. Ik verdiende je niet, maar dat is wel gebleken. Nog steeds niet”, pent hij neer op Instagram.

Zelfverzekerde lach

Fabrizio hoopt dat Pommeline hem ooit kan vergeven, maar hij is tevens blij voor haar dat ze haar weg gevonden heeft. “We zijn nu maanden verder. Ik zoek nog steeds mijn weg en jij bent eindelijk weer gelukkig nu. Het doet me goed om die zelfverzekerde lach weer te zien. De oude Pommeline waar ik mijn hart aan verloor, straalt weer. Nog even en we nemen voorgoed afscheid. Ik besef heel goed welke schade ik heb aangericht, maar je staat er nog, sterker dan ooit. En op een dag hoop ik dat je ook weer trots op me kan zijn. Ook al vergeef ik mezelf nooit, doe jij dat wel. Je was en bent nog steeds een engel. Dank je om het beste in mezelf naar boven te halen. Dank je om in me te geloven wanneer niemand anders dat deed. Dank je voor je oprechte liefde. Dank je voor alles. Ik gun je oprecht het beste en veel geluk in alles wat je doet. Je hebt voor altijd een plek in mijn hart. Veel liefs. Perekop”, klinkt het.

Kanjer

Intussen heeft Pommeline gereageerd op zijn bericht. “Het is je vergeven. Alleen vergeten is moeilijk, maar ik draag je voor altijd mee in mijn hart! Hoop dat je ooit je geluk terugvindt en je wat moois van je leven maakt, alles komt goed. Blijf geloven in jezelf, je bent een kanjer”, antwoordt ze.