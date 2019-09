Paris Hilton treurt om grootvader: “Hou voor altijd van je”

Societyster Paris Hilton rouwt om haar grootvader Barron Hilton, die vrijdag stierf in Los Angeles. “Mis je en hou voor altijd van je papa …”, tweette de 38-jarige. Ze verspreidde ook een zwart-wit video waarin ze haar grootvader kust in de fltslampen van fotografen.

De hotelier en miljardair stierf vrijdag in Los Angeles op 91-jarige leeftijd, volgens de Conrad N. Hilton Foundation. Barron Hilton was de zoon van hoteloprichter Conrad Hilton. Hij volgde hem in 1966 op als hoofd van de hotelketen en bouwde het bedrijf op 30 jaar tijd uit tot een van de grootste spelers in de industrie. Barron Hilton was ook de oprichter van het voetbalteam Los Angeles Chargers.







Hilton poste op Instagram heel wat foto’s van haar grootvader. Zo is er onder meer een foto waarop te zien is hoe ze als meisje haar armen om haar grootvader slaat. “Zo verdrietig dat ik mijn grootvader heb verloren, maar het maakt me blij te weten dat hij nu in de hemel is met zijn soulmate”, schreef ze erbij, verwijzend naar haar grootmoeder Marilyn.

1,6 miljard euro naar het goede doel

In 2007 kondigde Barron Hilton aan dat hij zijn miljardenvermogen niet aan de familie zou schenken, maar wel aan de stichting die door zijn vader was opgericht. Het Amerikaanse financiële tijdschrift Fortune citeerde de familiepatriarch: “Mijn persoonlijke fortuin (…) vandaag is ongeveer 2,3 miljard dollar (ongeveer 1,6 miljard euro), en wat het ook waard zal zijn bij mijn dood, mijn bedoeling is om 97 procent van mijn bezittingen te doneren aan de Conrad N. Hilton Foundation, naar het voorbeeld van mijn vader.”

De stichting, opgericht in 1944 door het Conrad Hilton, ondersteunt voornamelijk langetermijnhulpprojecten voor kinderen en gehandicapten over de hele wereld.