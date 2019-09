Acht op de tien scholen hanteren richtlijnen voor gezonde voeding

Een school die actief bezig is met gezonde voeding? Ruim 9 op de 10 ouders zijn voor. Zelf geven ze vaak ook het goede voorbeeld, want kinderen krijgen vooral fruit mee als tussendoortje. Dat blijkt uit onderzoek bij 1.061 Vlamingen naar de gezonde eet- en snackgewoontes in het gezin.

Over twee weken start de scholencampagne van ‘Oog voor Lekkers’, om kinderen gezonde eetgewoontes bij te brengen. Sofie Dumont gaf alvast het goede voorbeeld in een school in Hoboken met een workshop rond een gezonde, lekkere én haalbare lunchbox.

Onderzoek naar gezonde eet- en snackgewoontes







In opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht Indiville hoe de Vlaming over gezonde voeding denkt, zowel thuis als op school. Enkele resultaten uitgelicht:

Scholen moeten gezonde voeding stimuleren

Ouders zijn het erover eens: scholen zijn bij voorkeur actief bezig met gezonde voeding. En dat is ook het geval bij 8 op de 10 scholen. Bij 64% gaat het om opgelegde afspraken rond dranken en tussendoortjes, 19% geeft geen dwingende richtlijnen, maar wel aanbevelingen mee. De meeste ouders vinden dat de school van hun kind voldoende inzet op gezonde voeding, maar 35% ziet toch marge voor extra aandacht. Een op de drie ouders vindt ook dat hun kind nog meer fruit en groenten kan eten op school.

De top 5 van tussendoortjes op school

Net zoals volwassenen, eten kinderen het vaakst fruit (78%) of een koek (64%) als tussendoortje op school. Groenten (34%), een brikje melk (21%), noten en gedroogd fruit (21%) vervolledigen de top vijf. Anderzijds krijgt 12% van de kinderen meerdere keren per week snoep of chips mee naar school, 15% frisdrank. Ouders die geen of minder vaak fruit en groenten meegeven, halen verschillende redenen aan: het is te veel gedoe, het wordt niet opgegeten, het kind lust geen fruit of groenten, het kost te veel extra tijd om klaar te maken of ‘andere kinderen krijgen het ook niet mee’.

Het belang van melk voor opgroeiende kinderen

56% van de Vlamingen vindt melk passen in een gezond voedingspatroon. Ook is 59% van de ouders van mening dat melk belangrijk is voor opgroeiende kinderen. Slechts 10% van de Vlamingen vindt melk niet essentieel voor het groot worden van een kind.

Sofie Dumont

Het is nog even wachten tot begin oktober voor de eerste porties fruit, groenten en melk van Oog voor Lekkers worden verdeeld op de Vlaamse scholen. Dit Vlaams-Europese initiatief wil leerlingen gezonde eetgewoontes bijbrengen, zowel op school als thuis. Vorig jaar namen ruim 1.100 scholen deel.

Chef-kok Sofie Dumont steunt de actie: “Ouders zitten nog vaak om inspiratie verlegen als het op de dagelijkse brooddoos aankomt. Of ze hebben ’s morgens geen tijd om groenten te snijden en fruit te schillen. Heel begrijpelijk allemaal. Daarom ben ik zelf ook fan van makkelijke receptjes die je op voorhand kan maken. Je zal er trouwens van versteld staan wat presentatie kan doen. Broodrolletjes met kleurrijke groenten, dat wil elk kind wel even proeven hoor. Dus probeer het gerust uit, varieer met fruit en groenten en durf die typische boterham met choco in te wisselen voor een toast met broccolispread.”