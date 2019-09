Man krijgt verdwaalde kogel in hoofd van schietbaan 3 kilometer verder

Een Roemeense man is door het oog van de naald gekropen nadat een verdwaalde kogel in zijn hoofd vloog. De kogel was afkomstig van een schietbaan waar politieagenten aan het oefenen waren.

Toen Constantin Vochițoiu onlangs uit zijn auto stapte in de Roemeense stad Târgu Cărbunești viel hij plots bewusteloos neer op de grond. Gelukkig waren twee vrienden van hem erbij en brachten ze hem meteen naar het ziekenhuis.

Daar troffen de dokters een kogel aan in zijn schedel. Achteraf is gebleken dat de kogel afgeschoten werd op een schietbaan 3,2 kilometer verder. Politieagenten hielden daar op het moment van de feiten schietoefeningen. Doordat de kogel een lange afstand aflegde, drong hij niet helemaal door tot binnen in zijn hoofd.

De 22-jarige man werd meteen geopereerd en de kogel kon succesvol verwijderd worden. Constantin overweegt klacht in te dienen tegen de politie. “Ik had immers dood kunnen zijn”, vertelde hij aan TVR Craiova.

