‘Friends’ bestaat 25 jaar en wordt door Google in de bloemetjes gezet

Toen de serie ‘Friends’ 25 jaar geleden haar debuut maakte op tv, had niemand verwacht dat Chandler Bing en co. een plaatsje in de geschiedenisboeken zouden krijgen. En toch zijn weinig begingenerieken zo gekend bij millennials als het legendarische “I’ll be there for you…“. Reden genoeg voor Google om een eerbetoon aan de zes vrienden op touw te zetten.

Er zijn heel wat manieren om de verjaardag van een serie te herdenken (hoewel die eer aan de meeste series niet ten deel valt). Je kan er een artikel over schrijven, je kan een kijkmarathon organiseren of… je kan Google op z’n kop zetten.

Icoontjes







Uiteraard is voor ‘Friends’ alleen het beste goed genoeg en dus besloot Google om zich uit te sloven. Wie dezer dagen de zoektermen Chandler Bing, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green, Joey Tribbiani of Phoebe Buffay ingeeft, mag zich aan een verrassing verwachten. Uiteraard willen we niet alles verklappen, maar we lichten toch graag een tipje van de sluier. De bedoeling is eerst en vooral dat je op het icoontje naast de naam van het personage in kwestie klikt (denk aan een zetel of een spons). Vergeet niet om het geluid op te zetten, want vervolgens krijg je of iets te horen, of verschijnt er een surprise op je scherm. Ready, set, go(oogle)!