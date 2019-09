VIDEO. Triestige versie van ‘Friends’-generiek klinkt waanzinnig goed

De intromuziek van ‘Friends’ klinkt iedereen bekend in de oren. Het is behoorlijk catchy en je wordt er meteen goedgezind van. Deze cover maakt er een heel andere, maar daarom niet slechtere, versie van.

De Amerikaanse televisieserie ‘Friends’ is nog steeds enorm populair. Het is dan ook niet onlogisch dat iedereen ‘I’ll Be There for You’ van The Rembrandts herkent en associeert met de komische reeks.

Mineurtoonaard







YouTuber Chase Holfelder heeft er een sport van gemaakt om bekende nummers om te zetten in een mineurtoonaard, waardoor liedjes meteen wat triestiger klinken. Dat is in het geval van de ‘Friends’-generiek niet anders, maar ook zijn versie komt erg lekker binnen.