‘Friends’-ster Matthew Perry zit aan lager wal

Het gaat niet goed met Matthew Perry, Chandler Bing uit ‘Friends’. De Amerikaanse-Canadese acteur zou geen eigen huis meer hebben, weer kampen met een alcoholverslaving en zich regelmatig met fysieke klachten laten verzorgen in een ziekenhuis. Ook professioneel en relationeel gaat het hem niet voor de wind.

Er doen onrustwekkende berichten de ronde over Matthew Perry, vroeger nog de sarcastische clown Chandler Bing uit ‘Friends’. De acteur zou geen eigen woning meer hebben en al maanden lang verblijven in een hotelkamer. Daar zou hij amper uit komen, tenzij om te roken of stevig door te zakken aan de bar. Veel vrienden zouden het contact met hem hebben verbroken. Enkel met de barman van het hotel lijkt hij nog sociaal contact te komen.







Perry werd de voorbije maanden ook verschillende keren in het ziekenhuis gesignaleerd. De laatste keer omdat hij hevige buikpijn had. De Amerikaans-Canadese acteur bleek een gastro-intestinale perforatie te hebben. Daarbij ontstaat er een gat in je darm of maag. De aandoening kan het gevolg zijn van overmatig drankgebruik, iets waarmee Perry in het verleden al drie keer mee kampte.

“Hij ziet er ziek uit”

“Hij wordt niet graag lastig gevallen door anderen en gaat daarom meestal in de VIP-bar van de zaak zitten. Daar kiest hij dan voor een aantal stevige drankjes”, vertelt een medewerker van het hotel aan The National Enquirer. “Bijna niemand herkent hem, omdat hij er een puinhoop van heeft gemaakt. Hij lijkt totaal niet meer op zijn looks van vroeger. Hij is volledig in zichzelf gekeerd en komt meestal niet uit zijn kamer voor het donker is, tenzij hij gaat roken of weer eens naar het ziekenhuis moet. Toen ik hem tegen het lijf liep leek hij erg afwezig en zag hij er ziek uit.”

Ook professioneel is er niet veel dat de acteur weer een doel kan geven. Perry, die op het hoogtepunt van ‘Friends’ 1 miljoen dollar per aflevering verdiende, heeft voorlopig geen films, series of andere projecten op de planning staan. Als hij dan toch eens buitenkomt, maakt hij volgens de paparazzi een heel verwaarloosde en lusteloze indruk.