Dronken bestuurster die zichzelf “te knap vond voor cel” kent haar straf

Een Amerikaanse vrouw die vorig jaar opgepakt werd voor het rijden onder invloed van alcohol komt er van af met een milde straf. De vrouw ging vorig jaar viraal toen ze bij haar arrestatie verklaarde dat ze “te knap is voor de gevangenis”.

Lauren Cutshaw vierde haar verjaardag op 5 augustus vorig jaar iets te uitbundig. Ze dronk te veel en kroop toch nog achter het stuur. Toen ze een rood licht negeerde aan het dubbele van de toegelaten snelheid, werd ze tegengehouden en vervolgens opgepakt door de politie.

De 34-jarige makelaar uit South Carolina probeerde de agent van gedacht te veranderen door in tranen te vertellen dat ze te mooi is om in de gevangenis te belanden. Ook deelde ze mee dat ze vroeger een cheerleader was en uitmuntende punten behaalde op school.

Niet naar de gevangenis

Cutshaw bekende dat ze te veel gedronken had om te rijden. Onlangs kreeg ze haar verdict te horen. Ze moet een boete betalen van 187 dollar (170 euro) en kreeg een werkstraf van 24 uur opgelegd. Daarnaast moet ze een cursus over alcohol in het verkeer volgen.